Европейский Союз может запретить въезд всем российским военным, которые воевали в Украине.

Об этом сообщила представитель внешнеполитической службы ЕС Анита Хиппер в ходе брифинга.

По ее словам, эту идею поддерживают министры иностранных дел нескольких стран.

"Такой заперт предложила одна из стран Евросоюза, и он получил поддержку нескольких других государств. ЕС изучает, как обеспечить максимальное давление на Россию", — отметила она.

Предположительно запрет будет введен в рамках Шенгенской политики, а не в качестве санкционной меры. Хиппер уточнила, что инициатива направлена на усиление давления на Россию.

По данным издания Politico, инициативу продвигает Эстония.

Напомним, вчера Евросоюз ввел санкции против известных российских деятелей культуры и искусства за "пропаганду и поддержку агрессии против Украины".

Также мы писали, что Еврокомиссия готовит предложение о запрете странам Евросоюза закупать ядерное топливо в России.

