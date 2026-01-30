Евросоюз хочет запретить въезд воевавшим в Украине россиянам
Европейский Союз может запретить въезд всем российским военным, которые воевали в Украине.
Об этом сообщила представитель внешнеполитической службы ЕС Анита Хиппер в ходе брифинга.
По ее словам, эту идею поддерживают министры иностранных дел нескольких стран.
"Такой заперт предложила одна из стран Евросоюза, и он получил поддержку нескольких других государств. ЕС изучает, как обеспечить максимальное давление на Россию", — отметила она.
Предположительно запрет будет введен в рамках Шенгенской политики, а не в качестве санкционной меры. Хиппер уточнила, что инициатива направлена на усиление давления на Россию.
По данным издания Politico, инициативу продвигает Эстония.
Напомним, вчера Евросоюз ввел санкции против известных российских деятелей культуры и искусства за "пропаганду и поддержку агрессии против Украины".
Также мы писали, что Еврокомиссия готовит предложение о запрете странам Евросоюза закупать ядерное топливо в России.
Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.