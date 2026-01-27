Еврокомиссия готовит предложение о запрете странам Европейского Союза закупать ядерное топливо в России.

Об этом в ходе брифинга сообщила представитель комиссии Анна-Кайса Итконен.

По ее словам, вопрос ядерной энергетики и ядерных продуктов является сложным для рассмотрения, однако решение по нему на подготовительной стадии.

"Это более сложный вопрос, поэтому я не могу сообщить сроки (когда он будет решен - Ред.), но это произойдет в надлежащее время. Мы абсолютно намерены довести до конца политику RePowerEU, цель которой - поэтапно вывести с рынка ЕС всю российскую энергетику. И, разумеется, нефть и ядерная энергетика будут это дополнять", - сказала Итконен.

В октябре еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен, выступая на сессии Европарламента в Страсбурге, уже анонсировал. что Еврокомиссия "интенсивно работает" над запретом странам ЕС закупать ядерное топливо у России.

"Еврокомиссия интенсивно работает над запретом российского ядерного топлива", - заявил Йоргенсен, однако не уточнил, когда этот проект может быть представлен и с какого момента Брюссель хочет запретить странам ЕС покупать российское ядерное топливо и реализовывать с Россией любые проекты в области ядерной энергетики.

Сильнее всего это ударит по Венгрии и Словакии, которые закупают у "Росатома" топливо для своих реакторов советского типа. Также могут пострадать Чехия, Болгария и Финляндия.

Напомним, накануне страны ЕС окончательно одобрили запрет импорта российского газа к концу 2027 года. Те же Венгрия и Словакия намерены его обжаловать.

Ранее Еврокомиссия обещала США полностью заменить российскую нефть и газ американским СПГ и ядерным топливом.