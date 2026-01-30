Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций(ООН) Антониу Гутерриш предупредил о "неминуемом финансовом коллапсе" для его организации из-за невыплаты взносов и бюджетных ограничений.

Выдержки из его письма представителям стран-членов ООН приводит Reuters.

По словам Гутерриша, "кризис углубляется", сложившаяся ситуация угрожает выполнению программ организации.

Он отметил, что к июлю у ООН могут закончиться денежные средства, а государства-члены должны либо полностью и своевременно платить взносы, либо пересмотреть свои финансовые правила.

При этом ООН столкнулась с трудностями после того, как крупнейший донор – США – существенно сократили перечисления в регулярный и миротворческий бюджеты организации, отмечает агентство.

Напомним, ранее сообщалось, что Соединенные Штаты прекратили взносы во Всемирную организацию здравоохранения, не оплатив долг в 260 миллионов долларов.

При этом год назад президент страны Дональд Трамп подписал указ о выходе США из Совета ООН по правам человека.