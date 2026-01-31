Верховный суд признал противоправным выделение земли под Национальное военное мемориальное кладбище под Мархалёвкой Киевской области. После этого военные начали угрожать, что кладбище придут "защищать ветераны".

На днях коллегия Верховного Суда отклонила кассационные жалобы Киевской ОВА и госучреждения "Национальное военное мемориальное кладбище". Суд подтвердил решения предыдущих инстанций, которыми изъятие земли под мемориальный комплекс было признано противоправным. Суд согласился с доводом, что эти земли входят в заповедный фонд, где запрещена вырубка.

Это решение фактически останавливает строительство на кладбище. Хотя захоронения там идут уже с августа 2025 года.

Вердикт суда раскритиковали глава Сил беспилотных систем Роберт Бровди (Мадьяр), Десантно-штурмовые войска, 1-й отдельный штурмовой полк Сухопутных войск и Третий корпус.

Мадьяр заявил, что у него от решения суда "взрыв мозга" и назвал судей "ничтожными паскудами". А в Третьем корпусе призвали отменить решение, пригрозив акциями ветеранов.

"Призываем общественность встать на защиту Национального мемориального военного кладбища – чтобы его не пришлось защищать силами действующих военнослужащих и ветеранов", – заявили в корпусе.

Ранее в СМИ появилась информация, что главное военное кладбище под Киевом построит компания, созданная через день после объявления тендера.

Напомним, в Украине хотят создать мемориальное военное кладбище в каждом регионе.