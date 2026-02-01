С 2029 года в Украине резко упадёт число поступающих в вузы.

Об этом заявила замминистра образования Надежда Кузьмичева во время онлайн-вебинара.

По её словам, поступать в вузы смогут только выпускники пилотных академических лицеев.

Речь идет примерно о 15 тысячах абитуриентов. Для сравнения, в 2025 году в высшие учебные заведения поступали около 200 тысяч

"Это будет означать обратную конкуренцию — за этих выпускников будут конкурировать сами заведения высшего образования", — отметила Кузьмичева.

Она считает, что ученики пилотных лицеев будут проходить трехлетнее углубленное обучение в академическом лицее для подготовки к поступлению, а затем еще три года получать степень бакалавра в вузе.

Напомним, в январе власти Украины анонсировали ужесточение правил поступления в вузы, чтобы как можно меньше студентов могли избежать мобилизации.

Ранее мы сообщали, что Кабинет министров готовит предложение, лишающее отсрочки от службы в армии военнообязанных, поступивших в вузы после 25 лет.

