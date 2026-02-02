Кафе и рестораны могут оштрафовать, если они будут добавлять плату за генератор в счет, не предупреждая об этом клиентов.

Об этом сообщают профильные СМИ со ссылкой на ответ Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей.

При том такая доплата должна быть вынесена не отдельной строчкой, как происходит сейчас (и часто эта доплата появляется только в период использования генератора - Ред.), а добавлена в общий чек. То есть стать постоянной - вне зависимости от отключений.

"Чтобы не было нарушения - заведение должно заранее предупреждать гостей, что затраты на генератор уже включены в стоимость блюд или напитков. Ведь в большинстве случаев затраты на работу генератора (топливо, электроэнергия, техническое обслуживание) являются хозяйственными затратами ресторана и логично включать их в цену продукции, а не прибавлять отдельно", - пишут СМИ.

В то же время отмечается, что штраф может быть до 30% от заказа.

Напомним, в Киеве на фоне блэкаута, который привёл к отсутствию отопления и воды, массово закрываются кафе и рестораны.

Ранее мы также писали, что из-за дефицита электроэнергии в Киеве будут поэтапно ограничивать и выключать наружное освещение в парках и скверах.