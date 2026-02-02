Соединенные Штаты нуждаются в установлении своего доминирования в космической сфере.

Об этом заявил министр войны США Пит Хегсет в ходе выступления на мысе Канаверал (штат Флорида).

"Нам необходимо доминировать в космической сфере. Мы высвободим американское доминирование в космосе", - сказал глава Пентагона.

Хегсет аргументировал данную цель тем, что "тот, кто контролирует высоту, тот контролирует битву".

Напомним, еще до своего избрания на второй президентский срок Дональд Трамп пообещал создать "космическую национальную гвардию".

Как известно, Космические силы США были официально созданы Трампом 20 декабря 2019 года. Причину создания подобного рода войск Трамп объяснил тем, что враги США милитаризируют орбиту Земли.

В прошлом году в американских ВВС заявили, что Россия усиленно модернизирует свой ядерный потенциал и гиперзвуковое оружие нового поколения, а также космические возможности, которые представляют угрозу для США.

