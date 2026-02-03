Президент Украины Владимир Зеленский своим вчерашним указом о санкциях аннулировал специальные разрешения на пользование недрами (в первую очередь титановыми месторождениями), принадлежащие бизнесмену Дмитрию Фирташу.

Как пишут "Надра Инфо", прекращению (аннулированию) подлежат разрешения:

ООО "Валки-Ильменит" на добычу руд титана месторождения Валки-Гацкивское (Житомирская область);

ООО "Междуреченский ГОК" на добычу руд титана месторождения Междуречное (Житомирская область);

ЧАО Северодонецкое объединение "Азот" на добычу подземных вод, питьевых и технических месторождения Боровское (участок недр расположен на захваченной территории Луганской области);

ООО "Мотроновский ГОК" на добычу циркон-рутил-ильменитоносных песков месторождения Малышевское (Днепропетровская область). Им владеет "Тибериус Плюс", против которой вчера также были введены санкции – блокирование активов на 10 лет и прекращение действия спецразрешений, в частности, на недра.

Отметим, что, судя по всему, ради этого и принималось новое решение СНБО о санкциях против Фирташа, хотя срок действия прошлых санкций еще не истек.

По данным источников "Страны" в бизнес-кругах, велика вероятность того, что Фирташ оспорит лишение лицензий в Верховном суде, так как аннулирование прав на добычу месторождений через санкции - это отъем активов во внесудебном порядке. И вполне возможно, что бизнесмен будет апеллировать к Конституции, которая запрещает подобные действия.

Напомним, недавно Фирташ окончательно выиграл суды в Австрии по его запросу об экстрадиции в США. Американская прокуратура пыталась привлечь Фирташа к суду в США, обвиняя его в намерении дать взятку индийским чиновникам за содействие в организации добычи титана. Однако сам Фирташ обвинения отрицает и заявляет, что США таким образом пытаются влиять на украинскую политику.