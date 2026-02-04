Власти Эстонии задержали контейнеровоз с российскими моряками.

Об этом сообщила гостелерадиокомпания Эстонской Республики.

В ходе совместной операции Следственный отдел Налогово-таможенного управления Эстонии (ETCB) совместно с полицией и военно-морским флотом задержал в внутренних водах страны контейнеровоз "Балтийский дух" под флагом Багамских островов, который может быть связан с контрабандой товаров из Эквадора.

В частности, по неподтвёржденным сведениям, на борту судна могли находиться наркотические вещества.

Специальное подразделение полиции К-Коммандо поднялось на борт судна, после чего оно было задержано для таможенного досмотра в рамках государственного надзора. Экипаж "Балтийского духа" не оказал никакого сопротивления.

Для высадки на контейнеровоз спецподразделение К-коммандос использовало вертолёт авиационной эскадрильи ППА и военно-морской корабль "Раджу". Кроме того, операцию поддерживали военно-морской корабль "Адмирал Коуэн" и лоцманский катер государственного флота "Ахто-26". В операции также участвовало Эстонское транспортное управление.

Судно следовало из Эквадора в Санкт-Петербург. В эстонские воды "Балтийский дух" зашёл для бункеровки. Во время первоначального таможенного досмотра контейнеровоз находился на официальной якорной стоянке.

Согласно информации, имеющейся в распоряжении ВМС Эстонии, это судно не принадлежит теневому флоту РФ и не находится под санкциями Евросоюза.

