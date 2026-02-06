В поселке Ворзель Киевской области на 82-м году жизни от недоедания и холода скончался украинский кинооператор Павел Лойко, работавший на киностудии имени Довженко и участвовавший в съемках комедийного фильма по произведению Николая Гоголя "Пропавшая грамота".

Об этом на своей странице в Facebook сообщила соседка Лойко Светлана Поклад, вдова известного композитора Игоря Поклада.

"Ночью умер сосед. И теперь самое страшное. Он умер от голода и холода. Семья - он и жена. Больше никого. К сожалению, они были отшельниками, никого в свою жизнь не пускали. Максимум - добрый день, добрый вечер. А так - участок, огород и возраст 80+. Только сегодня вдова рассказала, что уже две недели они сидели на воде, потому что не было денег на еду. Вчера сердце мужа остановилось, не выдержало", - написала женщина.

Также она немного рассказала о самом покойном.

"Лойко Павел Михайлович родился 8 июля 1943 года. Высшее образование, кинематографическое. Окончил ВГИК и долгое время работал на киностудии имени А. Довженко. Работал кинооператором и участвовал в съемках многих фильмов, в том числе "Пропавшая грамота" по произведениям Н. Гоголя. Добрый, порядочный, светлый человек, способствовавший развитию украинского кинематографа. Проживал в Ворзеле с 1990-х годов. Умер 4 февраля 2026 года", - сказано в публикации Поклад.

После резонанса в соцсетях Киевская ОВА опубликовала пост с опровержением слов Поклад.

"Его смерть не была связана ни с переохлаждением, ни с нехваткой пищи. Вскрытие тела было произведено 5 февраля. Согласно врачебному свидетельству о смерти, причиной смерти является хроническая ишемическая болезнь сердца. Признаки переохлаждения отсутствуют", - говорится в сообщении.

ОВА заявляет, что у семьи теплый дом с печным отоплением и газом, электричество дают по графикам, пара получает пенсию. Вдову оператора взяли на социальный учет как одинокого пожилого человека.

Напомним, ранее на Подоле в своей затопленной и замерзшей квартире умерла Евгения Бесфамильная, пережившая Холокост. Киевская мэрия заявляет, что причиной её смерти стала сердечная недостаточность из-за хронической ишемической болезни.

А вчера мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что Дарницкая теплоэлектроцентраль получила критические повреждения в ночь на 3 февраля. Восстановление ТЭЦ займет не менее двух месяцев, в связи с чем более 1100 домов останутся без отопления до окончания ремонта.