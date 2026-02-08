Украину на Евровидении в этом году представит певица Leléka с песней Ridnym. Она набрала максимальные баллы и зрителей, и жюри.

Одной из особенностей песни является удержание одной ноты около полуминуты.

Тем временем, в сети уже разворачивается скандал, из-за того, что член жюри, певица Руслана прямо призвала зрителей голосовать за Leléka.

В сети считают такую агитацию нарушением правил. И напоминают, что в прошлом году из состава жюри исключили солистку "Go_A" Екатерину Павленко, которая сделала репост статьи о том, что литовской группе понравились участники из "Ziferblat".

Не исключено, что другие финалисты могут использовать этот момент для обжалования результатов голосования.

Как известно, Виктория Лелека родом из Днепропетровской области, однако какое-то время она училась в Германии.

Ранее мы писали, что Испания, Ирландия, Словения и Нидерланды намерены бойкотировать "Евровидение-2026" из-за разрешения на участие в нём Израиля.

В прошлом же году Австрия победила на "Евровидении-2025", а Украина заняла девятое место.

