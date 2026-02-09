На этой неделе лидеры стран Европейского Союза проведут серию важных встреч, на которых обсудят темы войны в Украине, европейской экономики, будущего региона и отношений с США.

Встречи анонсировало издание Politico.

Бывший премьер-министр Италии Энрико Летта заявил газете, что ближайшие дни покажут, сможет ли "Европа переломить ситуацию и стать по-настоящему единой, полностью зрелой и независимой".

На одной из встреч украинский министр обороны Михаил Федоров сообщит европейским коллегам о первоочередных военных потребностях Киева. Вероятно, он запросит дополнительные системы ПВО, включая американские Patriot и норвежские NASAMS. На встрече также обсудят "сотрудничество в области оборонных инноваций", включая производство беспилотников.

А когда лидеры 27 стран - членов ЕС соберутся в крошечной бельгийской деревне Рийкховен, чтобы обсудить экономические проблемы блока, война в Украине отойдет на второй план.

С пятницы же по воскресенье пройдёт ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности, на которую прибудут Владимир Зеленский и госсекретарь Марко Рубио. По данным источников Politico, ключевым на мероприятии будет вопрос, "есть ли у ЕС хоть какая-то надежда встать на ноги без помощи Вашингтона".

Ранее то же издание писало о росте опасений в ЕС насчет зависимости от США, в частности, от американского газа.

Так же мы разбирали, какой миропорядок хочет построить Вашингтон. В материале мы отметили, что российско-украинская война США не вредит, а помогает, ещё сильнее привязывая к ним Европу из-за её страха перед Россией.