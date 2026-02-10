Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган готовит сына в качестве своего преемника.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

Издание отмечает, что 44-летний Билал Эрдоган становится заметной фигурой: сопровождает отца в зарубежных поездках, участвует в подборе чиновников и строит сеть лояльных сторонников внутри правящей партии Турции (ПСР).

Пока Билал отрицает прямые политические амбиции, но эксперты считают, что он получает неформальное обучение лидерству и может стать будущим главой партии и вице-президентом.

Напомним, недавно близкий к Офису президента Украины политолог Владимир Фесенко заявил, что глава ОП Кирилл Буданов может стать преемником президента Владимира Зеленского и гарантом его безопасности после отставки.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал своего возможного преемника. По словам главы Белого дома, вице-президент Джей Ди Вэнс "наиболее вероятно" может стать следующим кандидатом от Республиканской партии на выборах президента.

Также мы рассказывали, что глава Кремля Владимир Путин дал понять, что, когда решит уходить с поста президента РФ, не будет назначать себе одного преемника, а отберет нескольких людей, между которыми россияне должны будут сделать выбор.