Центральная избирательная комиссия признала избранным народным депутатом члена партии "Слуга народа" Олесю Отраднову после того, как от мандата отказался Роман Кравец, которого связывают с телеграм-каналом "Джокер".

Об этом сообщается на сайте ЦИК.

В комиссии напомнили, что 19 января признали Кравца избранным народным депутатом на внеочередных выборах 21 июля 2019 в общегосударственном многомандатном избирательном округе, однако тот не подал в ЦИК документов, необходимых для регистрации его парламентарием. Также он не подал в комиссию заявления об уважительных причинах, препятствующих ему подать документы. Поэтому ЦИК признала Кравца не получившим депутатского мандата.

Комиссия признала Отраднову, следующего за очередностью кандидата, включенного в избирательный список партии "Слуга народа" под №160, избранным народным депутатом.

Теперь Отраднова не позднее чем на двадцатый день со дня официального обнародования сегодняшнего решения ЦИК должна подать в комиссию документы. А ЦИК не позднее пятого дня со дня их получения примет решение о ее депутатстве.

Отрадновой 48 лет, она родилась в Благовещенске Амурской области (Россия), окончила юридический факультет Киевского национального университета им. Тараса Шевченко и там же работала, возглавляя государственное учреждение Тренинговый центр прокуроров Украины.

В январе ЦИК признала Сергея Карабуту народным депутатом Украины от партии "Слуга народа".