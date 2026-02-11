В Раде может появиться новый депутат. Это член партии "Слуга народа"
Центральная избирательная комиссия признала избранным народным депутатом члена партии "Слуга народа" Олесю Отраднову после того, как от мандата отказался Роман Кравец, которого связывают с телеграм-каналом "Джокер".
Об этом сообщается на сайте ЦИК.
В комиссии напомнили, что 19 января признали Кравца избранным народным депутатом на внеочередных выборах 21 июля 2019 в общегосударственном многомандатном избирательном округе, однако тот не подал в ЦИК документов, необходимых для регистрации его парламентарием. Также он не подал в комиссию заявления об уважительных причинах, препятствующих ему подать документы. Поэтому ЦИК признала Кравца не получившим депутатского мандата.
Комиссия признала Отраднову, следующего за очередностью кандидата, включенного в избирательный список партии "Слуга народа" под №160, избранным народным депутатом.
Теперь Отраднова не позднее чем на двадцатый день со дня официального обнародования сегодняшнего решения ЦИК должна подать в комиссию документы. А ЦИК не позднее пятого дня со дня их получения примет решение о ее депутатстве.
Отрадновой 48 лет, она родилась в Благовещенске Амурской области (Россия), окончила юридический факультет Киевского национального университета им. Тараса Шевченко и там же работала, возглавляя государственное учреждение Тренинговый центр прокуроров Украины.
В январе ЦИК признала Сергея Карабуту народным депутатом Украины от партии "Слуга народа".