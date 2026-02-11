Немецкая автомобилестроительная компания BMW отзывает около 575 тысяч автомобилей разных моделей по всему миру из-за угрозы возгорания. Из них почти 28,6 тысячи - в Германии.

Об этом сообщает Reuters.

Как выяснилось, проверки продукции и жалобы клиентов выявили возможную неисправность стартера после большого количества запусков, что может затруднить или сделать невозможным запуск автомобиля.

"В худшем случае это может привести к возгоранию автомобиля во время эксплуатации. В этом случае во время движения или при выходе из автомобиля может быть заметен дым или запах", - отметили представители BMW.

Отзыв касается машин с реле стартера, произведенными с июля 2020-го по июль 2022 года.

Неполадки нашли в моделях X4, X5, X6, Z4, BMW 2 серии Coupe, некоторых комплектациях третьей, четвертой и пятой серий, шестой серии Gran Turismo и седьмой Limousine.

