Глава грузинского парламента Шалва Папуашвили прокомментировал санкции, которые Европейский Союз вводит против его страны.

По его словам, если бы у Брюсселя и конкретных стран Европы была реальная техническая возможность, они бы не раздумывая ввели в Грузию танки и применили военную силу, прикрываясь при этом лозунгами о защите демократии.

"Санкции оказали значительный люстрационный эффект. И мы это ясно видим. В частности, такое поведение Брюсселя показало грузинскому народу, что между ценностями нет никакой связи... Когда я смотрю на некоторых людей в Брюсселе и некоторых столицах, я понимаю, что, если бы у них была воля, они бы ввезли в Грузию танки для установления демократии, а не просто санкции. У них нет средств, иначе некоторые люди сошли бы с ума. Мы говорим, что некоторые люди даже способны на это", – приводит слова Папуашвили грузинский Первый канал.

При этом спикер считает, что конечной целью действий ЕС является марионеточное правительство в Тбилиси. Для этого якобы используются экономические рычаги, политический прессинг и силовые сценарии, а все команды приходят напрямую из европейских центров влияния.

Ранее мы писали, что парламент Грузии утвердил поправки в Избирательный кодекс, согласно которым голосование на парламентских выборах возможно только на территории страны.

До этого в Грузии решили ликвидировать Антикоррупционное бюро и закрыть службу защиты персональных данных.