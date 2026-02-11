"Если бы Брюссель мог, он бы ввел танки". Спикер парламента Грузии прокомментировал санкции ЕС
Глава грузинского парламента Шалва Папуашвили прокомментировал санкции, которые Европейский Союз вводит против его страны.
По его словам, если бы у Брюсселя и конкретных стран Европы была реальная техническая возможность, они бы не раздумывая ввели в Грузию танки и применили военную силу, прикрываясь при этом лозунгами о защите демократии.
"Санкции оказали значительный люстрационный эффект. И мы это ясно видим. В частности, такое поведение Брюсселя показало грузинскому народу, что между ценностями нет никакой связи... Когда я смотрю на некоторых людей в Брюсселе и некоторых столицах, я понимаю, что, если бы у них была воля, они бы ввезли в Грузию танки для установления демократии, а не просто санкции. У них нет средств, иначе некоторые люди сошли бы с ума. Мы говорим, что некоторые люди даже способны на это", – приводит слова Папуашвили грузинский Первый канал.
При этом спикер считает, что конечной целью действий ЕС является марионеточное правительство в Тбилиси. Для этого якобы используются экономические рычаги, политический прессинг и силовые сценарии, а все команды приходят напрямую из европейских центров влияния.
Ранее мы писали, что парламент Грузии утвердил поправки в Избирательный кодекс, согласно которым голосование на парламентских выборах возможно только на территории страны.
До этого в Грузии решили ликвидировать Антикоррупционное бюро и закрыть службу защиты персональных данных.