Президент США Дональд Трамп планирует возвести в Вашингтоне самую высокую триумфальную арку в мире.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник, ознакомленный с проектом.

"Арка будет иметь высоту и ширину в 50 метров, у нее будет пьедестал в 7,5 метров и массивной 18-метровой позолоченной бронзовой скульптурой статуи Свободы наверху", – приводит телеканал данные источника.

Таким образом высота арки превысит 75 метров и позволит ей занять второе место по высоте среди сооружений в столице США, уступая лишь 169-метровому монументу Джорджу Вашингтону.

Если проект будет реализован, арка в Вашингтоне превзойдет по высоте Памятник Революции в Мехико. Этот монумент, достигающий 67 метров, в настоящее время признан самой высокой триумфальной аркой на планете.

Представитель Белого дома Дэвис Ингл заявил CNN, что проект арки сейчас дорабатывается. После этого его оценят национальная комиссия по столичному планированию и комиссия по изящным искусствам.

