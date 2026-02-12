В Одессе полиция задержала сотрудника территориального центра комплектования по подозрению в вымогательстве денег.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины на своей странице в Facebook.

Правоохранители установили, что фигурант находился на должности в отделе оповещения и имел доступ к учётным данным о гражданах. Пользуясь этой возможностью, фигурант подыскивал мужчин, которые находились в розыске за нарушение правил воинского учёта, и обещал им помочь решить эту проблему.

Злоумышленник гарантировал, что за 9 тысяч гривен договорится с коллегами о снятии с розыска, а за 6 тысяч долларов ещё и трудоустроит на предприятие критической инфраструктуры для получения бронирования от прохождения службы в армии. При этом в случае отказа от этого предложения военком угрожал мобилизацией в воинскую часть, откуда сразу отправят в зону боевых действий.

Полицейские задокументировали незаконные действия сотрудника ТЦК и задержали его во время получения части средств за начало процесса "трудоустройства" - 3000 долларов.

Следователи уже сообщили фигуранту о подозрении.

Напомним, недавно в Одессе СБУ задержала "добровольных помощников" ТЦК по подозрению во взятках.

В отдельном материале мы рассказывали, как в ТЦК мобилизованным предлагают за взятку устроиться на службу в тылу.