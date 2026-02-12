Полиция Бельгии провела обыски в штаб-квартире Европейской комиссии в Брюсселе в рамках расследования возможных нарушений при продаже недвижимости в 2024 году. Проверка затронула различные помещения комиссии, включая бюджетный департамент.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, расследование касается продажи 23 офисных зданий в так называемом Европейском квартале Брюсселя инвестиционному подразделению бельгийского правительства, Федеральной компании по участию и инвестициям (SFPIM), в 2024 году.

Сделка в 900 миллионов евро была реализована в предыдущий срок полномочий Европейской комиссии, когда еврокомиссаром по вопросам бюджета и администрирования был Йоханнес Хан.

Расследование ведёт прокуратура ЕС, а текущие операции направлены на сбор доказательств. Дальнейшие подробности пока не разглашаются, чтобы не ставить под угрозу расследование. Европейское управление по борьбе с мошенничеством (OLAF) и федеральная полиция Бельгии отказались от комментариев.

