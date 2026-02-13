В Киевской области правоохранители пресекли работу канала продажи кокаина. Дорогой наркотик преступники поставляли представителям шоу-бизнеса.

Об этом в своих соцсетях сообщают пресс-службы прокуратуры, СБУ и полиции.

По версии следствия, участники организованной преступной группы торговали кокаином, нелегально ввезённым в Украину из стран Латинской Америки. Во главе наркогруппы стоял ранее судимый за наркопреступления 40-летний уроженец Херсона. К противоправной деятельности он привлёк ещё трёх соорганизаторов, которым делегировал функции по закупке наркотиков, поиску клиентов, созданию сети дилеров, а также контролю за участниками группировки и денежными потоками. Ближайшим помощником лидера ОПГ был 39-летний уроженец России.

При обыске у дельцов изъяли более 2 кг кокаина.

Заказы сообщники принимали через мессенджер Telegram, доставку осуществляли на арендованных автомобилях, маскируя их под службу такси. Наркотовар передавали из рук в руки, заранее согласовывая время и место встречи. Стоимость одного грамма составляла от 150 до 200 долларов.

Ежемесячная прибыль преступной группы достигала около 17 миллионов гривен.

Задержано 16 участников ОПГ, включая организатора. Всем им предъявили подозрения.

Напомним, в 2022 году Киеве задержали одного из главных поставщиков кокаина для украинской элиты Юрия Чернецкого. На данный момент он находится на свободе.

