Польских добровольцев, воюющих в Украине, на родине могут освободить от ответственности.

Нижняя палата парламента Польши приняла соответствующий законопроект, передает Polskie Radio 24.

Решение было принято почти единогласно, 406 депутатов проголосовали "за" законопроект, 19 воздержались, а четверо выступили против. Так что Сенат должен также его поддержать.

Законопроект предусматривает также амнистию для поляков, уже осужденных за участие в боевых действиях в Украине с 6 апреля 2014 года.

В настоящее же время, согласно польскому законодательству, участие в боевых действиях на стороне иностранного государства без разрешения Министерства обороны наказывается лишением свободы на срок от 3 месяцев до 5 лет.

Отметим, что положения закона распространяются исключительно на службу в Вооруженных силах Украины, подчиняющиеся легитимным властям.

Документ, разработанный депутатами "Гражданской коалиции", не распространяется на службу в наемных воинских формированиях, запрещенных международным правом.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что поляки не почувствовали благодарности украинцев за оказанную с начала войны помощь.

Напомним, недавно польские спецслужбы задержали в Варшаве сотрудника Министерства национальной обороны, которого подозревают в сотрудничестве с российской разведкой. Для задержания 60-летнего шпиона была проведена крупная спецоперация.