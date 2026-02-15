В Великобритании более чем на шесть месяцев задерживается запуск производства артиллерийских снарядов – в том числе для нужд Киева.

Об этом пишет газета The Guardian.

Речь идет о предприятии в Гласкоде на юге Уэльса, которое должно было увеличить выпуск британских боеприпасов в 16 раз.

Завод планировалось открыть летом 2025 года, однако подготовка к этому до сих пор не начата.

В компании BAE Systems подтвердили изданию задержку, сообщив, что на середине строительства было принято решение удвоить проектную мощность завода, что и повлияло на сроки запуска.

Ранее Дания разрешила Украине построить военный завод на своей территории.

Война в Украине идёт 1453-й день. Мы следим за последними новостями воскресенья, 15 февраля 2026 года, в обновляемом онлайне.

По данным Deep State, ВСУ совершают контратаки на стыке Запорожской и Днепропетровской областей. В свою очередь войска РФ продвинулись в Ступочках под Константиновкой и в Закотном на лиманском направлении в Донецкой области.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.