Отделения "Укрпочты" поджигают каждую неделю из-за раздачи повесток.

Об этом заявил глава государственной компании "Укрпочта" Игорь Смилянский в эксклюзивном интервью для "РБК-Украина".

"Никто не говорит, сколько нам жгут отделений и сколько мы их ремонтируем. Почти каждую неделю нам поджигают отделения за то, что мы раздаем повестки", - сказал он.

Смилянский подчеркнул, что "Укрпочта" относится к военной инфраструктуре и имеет контракт с Министерство обороны на распространение повесток. 100% военнообязанных работников забронированы.

Напомним, ранее Смилянский в нецензурной форме опроверг информацию о том, что оператору почтовой связи грозит дефолт.

Между тем недавно жители Киева жаловались на закрытие отделений "Укрпочты". Как известно, отделения "Укрпочты", помимо почтовых услуг, выдают пенсии, и получить их в другом отделении нельзя. Пользователи сообщали, что из-за этого неделями не могут получить посылки, поскольку пенсионеров обслуживают в приоритете, а на других клиентов не хватает ни операторов, ни времени работы отделений.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.