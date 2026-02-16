Рада хочет сделать основанием для развода нежелание или неспособность одного супруга заводить ребенка
Неспособность или нежелание одного из супругов иметь детей может стать основанием для второго расторгнуть брак.
Такая норма заложена в проект нового Гражданского кодекса, который находится на рассмотрении Верховной Рады.
Как отмечают СМИ, такая норма свойственна некоторым мусульманским странам, где бесплодие супруги может стать юридической причиной для развода. А вот в странах Европейского Союза проблемы с репродуктивным здоровьем не являются юридическим основанием для расторжения брака. Вместо этого действует принцип свободы развода, который не предполагает подобных оснований.
Кроме того, в кодексе заложена норма, по которой брак могут автоматически расторгнуть при смене пола одним партнером: союз должен стать недействительным со дня регистрации такого изменения. То есть для развода не нужно будет обращаться в суд, так как брак станет недействительным на основании факта смены пола. Для подтверждения разрыва один из супругов должен обратиться в загс.
Также проект документа вводит норму, согласно которой супруг вправе требовать смены фамилии экс-партнера после разрыва брака. Основанием для этого может стать недостойное поведение. В этом случае "виновник" принудительно получит свою добрачную фамилию. К недостойному поведению авторы законопроекта отнесли домашнее насилие, уголовное правонарушение, безнравственный поступок, измену и другие причины.По сути, список остаётся открытым, его можно будет дополнять по своему усмотрению, чтобы "наказать" бывших принудительной сменой фамилии. При этом в статье не указано, нужно ли обращаться для этого в суд.
