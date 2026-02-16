Неспособность или нежелание одного из супругов иметь детей может стать основанием для второго расторгнуть брак.

Такая норма заложена в проект нового Гражданского кодекса, который находится на рассмотрении Верховной Рады.

Как отмечают СМИ, такая норма свойственна некоторым мусульманским странам, где бесплодие супруги может стать юридической причиной для развода. А вот в странах Европейского Союза проблемы с репродуктивным здоровьем не являются юридическим основанием для расторжения брака. Вместо этого действует принцип свободы развода, который не предполагает подобных оснований.

Кроме того, в кодексе заложена норма, по которой брак могут автоматически расторгнуть при смене пола одним партнером: союз должен стать недействительным со дня регистрации такого изменения. То есть для развода не нужно будет обращаться в суд, так как брак станет недействительным на основании факта смены пола. Для подтверждения разрыва один из супругов должен обратиться в загс.

Также проект документа вводит норму, согласно которой супруг вправе требовать смены фамилии экс-партнера после разрыва брака. Основанием для этого может стать недостойное поведение. В этом случае "виновник" принудительно получит свою добрачную фамилию. К недостойному поведению авторы законопроекта отнесли домашнее насилие, уголовное правонарушение, безнравственный поступок, измену и другие причины.По сути, список остаётся открытым, его можно будет дополнять по своему усмотрению, чтобы "наказать" бывших принудительной сменой фамилии. При этом в статье не указано, нужно ли обращаться для этого в суд.

