В США с новой силой разгорается застарелый конфликт демократов и республиканцев, причем поводом для него стала неожиданная дискуссия о собаках и мусульманах.

Пикировка между представителями партий состоялась в соцсети Х.

Дискуссия началось с публикации пропалестинской активистки Нердин Кисвани.

"Наконец-то Нью-Йорк приходит к исламу. Собаки, безусловно, имеют место в обществе, но только не в качестве домашних животных. Как мы всегда говорили, они нечисты", написала в Х Кисвани.

На пост отреагировал конгрессмен-республиканец Рэнди Файн: "Если они заставляют нас выбирать, то выбор между собаками и мусульманами для меня очевиден".

Позже Кисвани пояснила: мол, она подразумевала, что собаки гадят на улицах и не все хозяева за ними убирают, однако она вовсе не предлагает избавиться от всех собак.

К спору подключился губернатор Калифорнии от Демократической партии Гевин Ньюсом, который назвал Файна отбросом общества и расистом, а тот в ответ обозвал Ньюсома дебилом.

Напомним, в ноябре на выборах мэра Нью-Йорка победил 34-летний демократ-социалист Зохран Мамдани, который яростно критиковал президента США Дональда Трампа. Он стал первым в истории города мэром-мусульманином.

Между тем встреча Трампа и Мамдани в Белом доме прошла на удивление дружелюбно.