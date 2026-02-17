Республиканцы и демократы поспорили, кто хуже: собаки или мусульмане
В США с новой силой разгорается застарелый конфликт демократов и республиканцев, причем поводом для него стала неожиданная дискуссия о собаках и мусульманах.
Пикировка между представителями партий состоялась в соцсети Х.
Дискуссия началось с публикации пропалестинской активистки Нердин Кисвани.
"Наконец-то Нью-Йорк приходит к исламу. Собаки, безусловно, имеют место в обществе, но только не в качестве домашних животных. Как мы всегда говорили, они нечисты", написала в Х Кисвани.
На пост отреагировал конгрессмен-республиканец Рэнди Файн: "Если они заставляют нас выбирать, то выбор между собаками и мусульманами для меня очевиден".
Позже Кисвани пояснила: мол, она подразумевала, что собаки гадят на улицах и не все хозяева за ними убирают, однако она вовсе не предлагает избавиться от всех собак.
К спору подключился губернатор Калифорнии от Демократической партии Гевин Ньюсом, который назвал Файна отбросом общества и расистом, а тот в ответ обозвал Ньюсома дебилом.
Напомним, в ноябре на выборах мэра Нью-Йорка победил 34-летний демократ-социалист Зохран Мамдани, который яростно критиковал президента США Дональда Трампа. Он стал первым в истории города мэром-мусульманином.
Между тем встреча Трампа и Мамдани в Белом доме прошла на удивление дружелюбно.