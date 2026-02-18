Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов (Флэш) предложил продавать сим-карты мобильных телефонов по паспортам.

Об этом Бескрестнов написал на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, россияне управляют своими FPV-дронами через украинские сим-карты, и ограничение их продаж усложнит для них ситуацию.

Однако народный депутат Александр Федиенко заявил, что считает такую инициативу неосуществимой, так как против нее выступят мобильные операторы, которые потеряют значительную часть своих доходов.

Впрочем, лично Федиенко, по его словам, Флэша поддерживает, но считает, что для такого решения нужна "железная политическая воля".

Напомним, еще в мае прошлого года Федиенко говорил, что Верховная Рада может принять законопроект для борьбы с использованием Россией украинских сим-карт в своих дронах.

А недавно сообщалось, что в Раде могут обязать украинцев регистрировать все БпЛА.

