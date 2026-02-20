Постоянный представитель США при ЕС Эндрю Паздер предостерег Европу от "серьезной ошибки", если та начнет закупать больше своего оружия, а не американского.

Соответствующее заявление чиновник сделал в интервью Bloomberg.

"Правила "Сделано в Европе" будут прямо противоречить не только условиям, но и духу рамочного соглашения о торговле, которое было согласовано в Шотландии… Думаю, принять их будет серьезной ошибкой. Я сказал бы, особенно в сфере обороны", - сказал Паздер.

По данным Politico, США еще в начале февраля пригрозили Европе ответными мерами, если европейцы будут закупать свое оружие, а не американское.

"Соединенные Штаты решительно выступают против любых изменений в директиве, которые ограничили бы возможности американской промышленности поддерживать или иным образом участвовать в закупках национальной обороны государств - членов ЕС. Протекционистская и дискриминационная политика, которая силой вытесняет американские компании с рынка, в то время как крупнейшие европейские оборонные фирмы продолжают получать огромную выгоду от доступа на рынок Соединенных Штатов, - это неправильный курс действий", - заявила администрация США.

Напомним, Белый дом требует от Европы тратить 5% ВВП на оборону - но закупая оружие у самих США.

Также некоторые страны ЕС, в частности, Франция призывают закупать больше европейского, а не американского оружия для Украины.

Кроме того, западные СМИ пишут, что в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности снова обсуждался вопрос изъятия замороженных российских активов для продолжения финансирования Украины. Германия предложила направить эти средства на закупку оружия у США, однако Франция выступила против.