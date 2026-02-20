Западные журналисты назвали катастрофическим совет Зеленского накануне войны готовиться к шашлыкам
Данный президентом Украины Владимиром Зеленским накануне войны совет планировать "шашлыки в мае" и не верить слухам о скором вторжении РФ был "катастрофическим".
Об этом пишет британская газета The Guardian.
Издание рассказывает, что в январе 2022 года тогдашний глава ЦРУ Уильям Джозеф Бёрнс прилетел в Киев, чтобы лично проинформировать украинского президента о том, что скоро ожидается война, "однако реакция оказалась не такой, на какую он, возможно, рассчитывал".
Спустя неделю Зеленский опубликовал видеообращение к украинцам, призвав их не слушать предупреждения о войне. В январе президент заявил: "В мае как обычно – солнце, выходные, шашлыки, и, конечно, День Победы. Глубоко вдохните, успокойтесь и не бегите скупать продукты и спички".
"Этот совет оказался катастрофическим, учитывая, что вскоре многие тысячи людей оказались в зоне активных боевых действий или под российской оккупацией", - резюмирует The Guardian.
В этой же статье бывший главком ВСУ Валерий Залужный раскритиковал Зеленского за отказ вводить военное положение для подготовки к войне.
Напомним, позавчера вышло интервью Залужного американскому агентству с обвинениями Зеленского в провале контрнаступления 2023 года.
