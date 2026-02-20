Данный президентом Украины Владимиром Зеленским накануне войны совет планировать "шашлыки в мае" и не верить слухам о скором вторжении РФ был "катастрофическим".

Об этом пишет британская газета The Guardian.

Издание рассказывает, что в январе 2022 года тогдашний глава ЦРУ Уильям Джозеф Бёрнс прилетел в Киев, чтобы лично проинформировать украинского президента о том, что скоро ожидается война, "однако реакция оказалась не такой, на какую он, возможно, рассчитывал".

Спустя неделю Зеленский опубликовал видеообращение к украинцам, призвав их не слушать предупреждения о войне. В январе президент заявил: "В мае как обычно – солнце, выходные, шашлыки, и, конечно, День Победы. Глубоко вдохните, успокойтесь и не бегите скупать продукты и спички".

"Этот совет оказался катастрофическим, учитывая, что вскоре многие тысячи людей оказались в зоне активных боевых действий или под российской оккупацией", - резюмирует The Guardian.

В этой же статье бывший главком ВСУ Валерий Залужный раскритиковал Зеленского за отказ вводить военное положение для подготовки к войне.

Напомним, позавчера вышло интервью Залужного американскому агентству с обвинениями Зеленского в провале контрнаступления 2023 года.

Мы подробно разбирали, что значит появление этой публикации.