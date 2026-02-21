Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) планирует совершить полёт к Луне.

Об этом сообщает новостной сайт британской информ-корпорации ВВС.

По информации издания, в рамках миссии Artemis II четыре астронавта отправятся в 10-дневное путешествие вокруг обратной стороны Луны и обратно на Землю, прокладывая путь к будущей высадке на Луну.

НАСА назначило самую раннюю дату запуска – 6 марта (утром 7 марта по Киеву) – после успешной "мокрой генеральной репетиции" – критически важного предстартового испытания, в ходе которого ракета заполняется топливом и осуществляется обратный отсчёт.

Ранее новый глава НАСА решил отправить астронавтов в самое дальнее космическое путешествие в истории космонавтики.

Рекордно долгий полёт приурочат к празднованию 250-летия образования Соединённых Штатов Америки, которое отмечается со дня подписания Декларации независимости 4 июля 1776 года, уточнил глава НАСА.

