В Киеве рестораны и заведения общепита оказались под угрозой массовых закрытий. Каждый пятый ресторан в столице может закрыться.

Об этом сообщает пресс-служба аналитического центра "Рестораторы Украины".

По данным экспертов, главными причинами называются неподъемные цены на генераторы, подорожание света и дефицит кадров.

Как заявила гендиректор холдинга гастрономических заведений Марина Ковальчук, на одной из её локаций нет достаточного уровня доходности для приобретения хорошего генератора.

"Мы вынуждены приостановить деятельность проекта до восстановления погодных условий. Сюда нужен хороший генератор на 80 киловатт, который на сегодня стоит полтора миллиона гривен. На этой локации нет достаточного уровня доходности, чтобы высвободить такие деньги", - пояснила Ковальчук.

При этом, по ее словам, программа поддержки ресторанов от правительства не работает, так как предлагаемые выплаты на топливо и энергозаймы до 10 миллионов гривен под 0% может получить только ресторан который не продает алкоголь. А таких практически нет.

Кроме того, рост цен на некоторые продукты в январе-феврале составил до 70%, из-за подорожавшего импорта из Европы. В ближайшем будущем, издержки для рестораторов отразятся на ценах блюд, которые, скорее всего, будут и дальше расти.

Ранее мы сообщали, что кафе и рестораны могут оштрафовать, если они будут добавлять плату за генератор в счет, не предупреждая об этом клиентов.

Напомним, в Киеве на фоне блэкаута, который привёл к отсутствию отопления и воды, уже в январе массово закрывались кафе и рестораны.