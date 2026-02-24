Основатель мессенджера Телеграм Павел Дуров прокомментировал возбуждение против него в России уголовного дела за пособничество терроризму.

Реакция появилась в его телеграм-канале.

"Каждый день власти выдумывают новые предлоги, чтобы ограничить доступ россиян к Телеграму, стремясь подавить право на неприкосновенность частной жизни и свободу слова. Печальное зрелище государства, боящегося собственного народа", - заявил основатель мессенджера.

Тем временем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что со стороны Телеграма "фиксируется большое количество нарушений и контента, потенциально опасного для России", а администрация мессенджера не идет на контакт с властями. Поэтому российские "органы принимают те меры, которые считают целесообразными".

Как мы сообщали, дело против Дурова завели по той причине, что российская оппозиция и западные спецслужбы могут готовить государственный переворот в РФ с помощью созданного бизнесменом мессенджера.

В окружении Дурова считают неизбежной полную блокировку Телеграма в России.