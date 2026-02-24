Против основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в России возбуждено уголовное дело по статье о содействии терроризму.

Об этом сообщают издания "Российская газета" и "Комсомольская правда" со ссылкой на ФСБ.

По версии российского следствия, оппозиция и западные спецслужбы могут готовить госпереворот в РФ с помощью Telegram.

Также администрация мессенджера не исполнила требования Роскомнадзора об удалении контента: о детской порнографии, наркотиках, суициде, ЛГБТ, VPN, "финансировании противника", с призывами к участию в митингах, вовлечении несовершеннолетних в противоправную деятельность, призывами к экстремизму, материалам "нежелательных организаций".

С 2022 года мессенджер якобы фигурировал в 153 тыс. преступлений, из них 33 тысячи - диверсионно-террористической и экстремистской направленности.

Среди резонансных преступлений, в которых фигурирует Telegram, - теракт в "Крокус Сити Холле", убийство журналистки Дарьи Дугиной и генерала Игоря Кириллова.

Ранее работу Telegram в РФ начали ограничивать.

Напомним, в Украине после теракта во Львове также снова зазвучали призывы заблокировать Telegram. В МВД заявили, что стоит ограничить его работу.