Центральное разведывательное управление (ЦРУ) при правительстве США тайно предупредило компании Apple, Nvidia и AMD в 2023 году, что Китай может вторгнуться на Тайвань к 2027 году.

Об этом сообщает американская газета The New York Times.

Издание отмечает, что предупреждение было частью кампании, которую ведут две последние администрации Белого дома с целью вынудить Силиконовую долину отказаться от производства микросхем на Тайване.

О том, что Вашингтон считает этот факт угрозой нацбезопасности, он заявляет публично.

"Самая большая угроза мировой экономике, самый большой потенциальный источник сбоев заключается в том, что 97 процентов высококачественных микросхем производятся на Тайване. Если бы этот остров был заблокирован, а его мощности уничтожены, это был бы экономический апокалипсис", – заявил министр финансов Скотт Бессант в прошлом месяце на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Напомним, недавно японские издания писали, что Китай отрабатывает сценарий операции против Тайваня в стиле похищения президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

А западная пресса сообщала, что Тайвань обратился к опыту Украины на случай войны с Китаем.