Чечеловский районный суд Днепра изменил меру пресечения наместнику принадлежащей Украинской православной церкви Святогорской лавры митрополиту Арсению (в миру Игорю Яковенко) с содержания под стражей на домашний арест.

Об этом сообщают ресурсы УПЦ.

По подозрениям в оправдании и отрицании вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, а также распространении информации о расположении подразделений Сил обороны клирик пробыл в заключении год и 10 месяцев. В СИЗО он находился с апреля 2024 года.

По версии следствия, в сентябре 2023 года во время проповеди митрополит рассказал верующим о блокпостах, а также подразделениях ВСУ, СБУ, Национальной полиции и других структур на территории Святогорской общины. В ноябре того же года следователи СБУ в Донецкой и Луганской областях начали расследование в уголовном производстве по статье о распространении данных о местоположении ВСУ. 24 апреля 2024 года СБУ сообщила митрополиту Арсению о подозрении по части 2 статьи 114-2 Уголовного кодекса Украины. В тот же день его задержали.

23 октября прошлого года Днепровский апелляционный суд решил отпустить наместника Святогорской лавры под залог. Однако сразу после этого его задержали по новому делу об оправдании российской агрессии.

В суде владыка сообщил, что его склоняют к обмену в Россию, но он от этого отказывается.