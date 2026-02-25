После начала войны в Украине сократилось производство различных видов продукции.

Приводим статистику изменений в сравнении 2021 года и 2025-го.

Сталь: 2021 - 21,4 млн тонн, 2025 - 7,41 млн тонн.

Железная руда: 2021 - 84,4 млн тонн, 2024 - около 44,7 млн тонн.

Кукуруза: 2021 - 42 млн тонн, 2025 - 29 млн тонн.

Пшеница: 2021 - 33,01 млн тонн, 2025 - 23,1 млн тонн.

Подсолнечное масло: 2021 - 7,2 млн тонн, 2025 - 4 млн тонн.

Электроэнергия: 2021 - 158,4 млрд Квт-ч, 2025 - 100 млрд (оценочные данные).

Уголь: 2021 - 29,4 млн тонн, 2025 - 15,36 млн тонн.

Природный газ: 2021 - 19,8 млрд кубометров, 2025 - 17,7 млрд кубометров.

Ранее мы писали, что на подконтрольной Украине части Донецкой области осталась работать только одна шахта.

Также в Раде говорили, что в Украине вскоре могут возникнуть серьёзные проблемы из-за нехватки угля.

Война в Украине продолжается 1463-й день. Мы следим за последними новостями среды, 25 февраля 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Накануне Москва заявила о намерениях Франции и Британии передать Украине ядерное оружие. Лондон уже опроверг обвинения, а в МИД Украины заявили, что российские заявления – "вброс", нацеленный на создание условий для "ядерного шантажа".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.