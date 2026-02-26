Задержанные пассажиры катера с американским номером, который был перехвачен у берегов Кубы, признались в намерениях проникнуть на остров и устроить теракты.

Об этом сообщает в Фейсбуке кубинское Министерство внутренних дел.

"Утром 25 февраля в территориальных водах Кубы был обнаружен скоростной катер с регистрационным номером FL7726SH, зарегистрированный во Флориде, США, который приблизился на расстояние 1 морской мили к северо-востоку от канала Эль-Пино, провинция Вилья-Клара. Когда к нему приблизился катер пограничных войск Министерства внутренних дел с пятью бойцами для идентификации, с судна-нарушителя открыли огонь по кубинским военнослужащим, в результате чего командир кубинского судна получил ранение. В результате столкновения, по состоянию на момент подготовки данной информации, со стороны иностранцев четверо нападавших были убиты и шестеро получили ранения. Установлено, что на нейтрализованном скоростном катере с регистрационным номером Флориды FL7726SH находились 10 вооруженных человек, которые, согласно предварительным показаниям задержанных, намеревались проникнуть в террористических целях", - говорится в сообщении.

В МВД добавили, что все задержанные с катера являются проживающими в США кубинцами. Большинство из них связаны с криминальным миром. Один из погибших тоже кубинец, личности еще троих устанавливаются.

У задержанных были изъяты штурмовые винтовки, пистолеты, самодельные взрывные устройства, оптические прицелы, бронежилеты и камуфляжная одежда.

Кроме того, на территории Кубы задержан мужчина, который, как утверждает ведомство, должен был обеспечить прием группы.

"На территории страны был задержан гражданин Дуниэль Эрнандес Сантос, направленный из США для обеспечения приема вооруженной группы, который в настоящее время признал свою причастность", - сказано в сообщении МВД.

Американские СМИ ранее писали, что катер не принадлежал американскому флоту и направлялся на Кубу, чтобы вывезти оттуда родственников пассажиров.

Незадолго до инцидента пресса также прогнозировала, что правительство Кубы может пасть уже в этом году под давлением США.