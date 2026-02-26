В 2025 году количество покинувших США впервые со времен Великой депрессии превысило количество въехавших в страну. Отток населения оказался примерно на 150 тысяч человек больше притока иммигрантов.

Об этом сообщает газета The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные расчеты и оценки Brookings Institution.

Как пишет газета, администрация Дональда Трампа приветствовала этот исход населения как исполнение своего обещания усилить депортации и ограничить выдачу новых виз. Однако за ужесточением иммиграционной политики скрывается менее заметная тенденция: собственные граждане США уезжают в рекордных количествах, переселяясь с семьями в страны, которые они считают более доступными и безопасными.

Новая американская мечта для некоторых из граждан США - больше не жить там.

Например, в Лиссабоне так много американцев скупают квартиры, что на улицах чаще можно услышать английский язык, а не португальский. По данным риелторов, каждый пятнадцатый житель модного района Гранд-Канал-Док в Дублине родился в США. Этот показатель выше, чем доля родившихся в Ирландии и получивших гражданство США в XIX веке после картофельного голода. На Бали, в Колумбии и Таиланде проблемы с жильем для американских удаленных работников, получающих зарплату в долларах, побудили местных жителей организовать протесты против волны джентрификации - процесса преобразования депрессивных городских районов или бывших промзон в благоустроенные локации, сопровождающийся ростом цен на недвижимость и притоком более состоятельных жителей.

Более 100 000 молодых американцев обучаются за границей, получая более доступное университетское образование. В домах престарелых, которые стремительно растут вдоль мексиканской границы, пожилые американцы ищут недорогой уход.

Почти 400 американцев записались на курсы по переезду в Албанию. Это государство предлагает специальную визу, позволяющую гражданам США жить и работать там без уплаты налогов на иностранный доход в течение года.

Почти во всех 27 странах - членах Европейского Союза количество прибывающих жить и работать американцев достигло рекордного уровня и продолжает расти. В Португалии их сейчас больше на 500%, чем в начале пандемии COVID-19. За последние 10 лет число американцев почти удвоилось в Испании и Нидерландах. В прошлом году в Германию переехало больше американцев, чем немцев в Америку.

Согласно расчетам Brookings Institution, в 2025 году США столкнулись с чистой отрицательной миграцией примерно в 150 000 человек, и в текущем году отток может увеличиться. Общий приток мигрантов в 2025 году составил от 2,6 до 2,7 миллионов человек, что ниже пикового значения в почти 6 миллионов в 2023 году.

Согласно данным Министерства внутренней безопасности США, в прошлом году из страны депортировали 675 000 человек, а число "самостоятельных депортаций" составило 2,2 миллиона.

В свой 250-летний юбилей Америка, страна иммиграции, превращается в страну эмиграции, резюмирует The Wall Street Journal.

Напомним, администрация Трампа ведет активную кампанию по выдворению мигрантов. Например, Белый дом публиковал сгенерированное ИИ видео с Трампом, зачитывающим список мигрантов для депортации. Также администрация планирует ускорить депортацию нелегалов, построив семь крупных центров принудительного содержания и еще 16 меньших.