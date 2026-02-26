Спецпосланники президента США Дональда Трампа разочарованы итогами утренних с представителями Ираном.

Об этом сообщает журналист Axios Барак Равид на своей странице в соцсети Х.

"По словам источника, знакомого с ситуацией, советники президента Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер были разочарованы тем, что услышали от министра иностранных дел Ирана во время сегодняшних переговоров. В Женеве продолжается очередной раунд переговоров", – написал Равид.

Ранее американский журналист Такер Карлсон предположил, что Трамп не хочет начинать войну с Ираном и пытается удержать Израиль от развязывания конфликта.

"У Соединённых Штатов может не быть выбора, начнётся эта война или нет, потому что правительство Биньямина Нетаньяху может действовать в одностороннем порядке", – объяснил свою позицию Карлсон.

Напомним, глава Белого дома опроверг опубликованные в СМИ слова начштаба о том, что удар по Ирану может втянуть США в опасный конфликт.

"Всё, что написано о потенциальной войне с Ираном, написано целенаправленно неверно. Я – тот, кто принимает решение, я предпочёл бы заключить Сделку, чем её отсутствие. Но, если мы не заключим Сделку, это будет очень плохой день для этой страны (Ирана - ред.) и, что очень печально, для её народа", – добавил Трамп.