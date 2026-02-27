Вторгшаяся вчера в территориальные воды Кубы лодка из США оказалась украдена во Флориде, сообщили Axios американские чиновники.

Они подтвердили, что в результате инцидента погибли четыре человека, ещё шестеро получили ранения.

США расследуют произошедшее и уже направили официальный запрос Кубе, а также запросили доступ к пострадавшим.

Имена членов экипажа и пассажиров не раскрываются. По словам американского чиновника, судно было похищено во Флориде, вероятно, работником владельца лодки.

Некоторые из находившихся на борту имели судимости и один из погибших был гражданином США. Ещё один гражданин США оказался среди раненых и проходит лечение на Кубе. У одного из пассажиров была действующая виза категории K-1 для заключения брака с гражданином США, а остальные были законными "постоянными жителями" США.

Цель их поездки до сих пор остаётся неясной, отмечает издание. Владелец лодки рассказал следователям, что подозревает работника, помогавшего ему с укладкой плитки: по его словам, тот мог взять судно, так как оставил рядом с местом швартовки свой грузовик. Он также сообщил, что у этого работника есть семья на Кубе, включая двух маленьких дочерей.

Ранее The New York Times сообщала, что лодка не принадлежала ВМС США, а на её борту находились люди, которые направлялись на Кубу, чтобы вывезти оттуда своих родственников.

