После разрешения на выезд для молодых людей 18-22 лет, которое было дано властями в августе 2025 года, Украину до ноября безвозвратно покинули почти 100 тысяч человек этой возрастной категории.

Такую статистику приводит в Фейсбуке Центр экономической стратегии.

Как добавили в центре, из Украины уехал почти каждый седьмой молодой человек. Указанное количество составляет треть всех граждан, покинувших родину за весь 2025 год.

При этом в целом темпы выезда в прошлом году сократилось на 34% - с 460 тысяч в 2024 году до 300 тысяч человек. Количество украинских беженцев за рубежом достигло 5,6 миллиона.

Вернуться обратно планируют меньше половины беженцев - 43%. Главная причина, по которой люди не хотят возвращаться, - это ситуация в стране с безопасностью.

В январе нардеп Сергей Нагорняк утверждал, что за полгода после разрешения на выезд за границу мужчин младше 23 лет Украину покинули более полумиллиона молодых украинцев. Госпогранслужба опровергла эти данные, заявив, что показатель значительно меньше.

А вице-премьер-министр по гуманитарной политике и министр культуры Татьяна Бережная сообщала, что за годы полномасштабной войны в Украине стало на 2,4 миллиона молодых людей меньше.