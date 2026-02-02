За годы полномасштабной войны в Украине стало на 2,4 миллиона молодых людей меньше. Изначально было 10 млн, а стало 7,6 млн.

Об этом сообщает вице-премьер-министр по гуманитарной политике и министр культуры Татьяна Бережная.

"Это колоссальные потери", - пишет она.

По словам Бережной, несмотря на войну и вынужденное перемещение, молодежь демонстрирует силу, а ключевым инструментом их защиты является международная поддержка.

"Мой ключевой посыл к каждому партнеру – помогите остановить Россию", - заявила министр.

Ранее мы писали, что после открытия границ для 18-22 летних украинцев в Германии их стало в 10 раз больше.

Напомним, осенью сообщалось, что после принятия документа чаще всего из Украины стала выезжать молодежь из Львова. До трети работающих молодых людей из сотрудников заведений и предприятий покидают страну.

Война в Украине идет 1440-й день. Мы следим за последними новостями понедельника, 2 февраля 2026 года, в обновляемом онлайне.

Накануне украинский военный паблик Deep State сообщил о продвижении российских войск на двух участках фронта в Запорожской области - в районе Терноватого (вблизи села Доброполье) и под Приморским. Также в Deep State подсчитали, что в январе армия РФ захватила 245 квадратных километров территории Украины, что почти вдвое меньше, чем в декабре или ноябре прошлого года.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.