После разрешения на выезд мужчинам в возрасте 18-22 лет количество обращений молодежи в центры рекрутинга ВСУ уменьшилось не менее чем на 30%.

Об этом сообщает начальник отделения рекрутинга 28-й ОМБр Денис Швыдкий.

По его словам, определенная часть украинцев все равно будет возвращаться.

"Обращений стало меньше. Точно вам не могу сказать, но это значительный процент. Процентов 30% уменьшилось точно, но есть и немного другая специфика. Мы видим, что много парней за границей звонили нам, что планировали возвращаться. Мы рассчитываем на то, что определенное время пройдет, люди просто имеют впечатление, что Европа - это хороший мир, хорошая жизнь. Но не все там так хорошо, как рассказывают и определенная часть людей будет возвращаться", - заявил Швыдкий.

Ранее мы писали, что украинские чиновники, судьи и некоторые командиры ВСУ рассказывают, что детей украинцев необходимо готовить к войне с детсадов и школ, а сами отправляют своих отпрысков учиться за границу.

Война в Украине идет 1314-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 сентября 2025 года в обновляемом онлайне.

Накануне украинский военный паблик Deep State сообщил, что россияне смогли продвинуться в районе Новоивановки в Запорожской области и возле Калиновского в Днепропетровской. Продвижение у армии РФ есть и под Покровском в Донецкой области. Также вчера ночью Россия нанесла массированный удар ракетами и дронами по Украине. ПВО сбила 611 из 643 целей.

