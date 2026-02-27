Подрядчики государственного предприятия "Энергоатом", которые платили откаты участникам коррупционно схемы Тимура Миндича, могут избежать уголовной ответственности, если сами придут в Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Об этом заявил директор НАБУ Семен Кривонос в интервью "Суспильному".

По его словам, добровольный приход к детективам Бюро будет расцениваться как сотрудничество со следствием.

"Если сообщить нам заблаговременно до того момента, как мы это раскроем... это будет способствовать и следствию, и тем, кто давал эти взятки", - сказал Кривонос.

На уточняющий вопрос журналистов, может ли это освободить от уголовной ответственности, Кривонос ответил утвердительно и подчеркнул, что ключевое условие для этого - прийти в НБУ до момента, когда ведомство установит преступный эпизод и сообщит о подозрении за дачу взятки.

Сегодня сам Миндич заявил, что может вернуться в Украину и даже готов сесть за решетку, если ему дадут заплатить "честный" залог за выход из СИЗО.

Ранее в НАБУ также рассказали, что фигурантам дела Миндича передавали информацию о слежке за ними сотрудники правоохранительных органов.

А Специальная антикоррупционная прокуратура сообщала, что участники коррупции на энергетике обсуждали выплаты откатов Государственному бюро расследований.