Европейский Союз не будет лишать убежища украинских мужчин до марта 2027 - срока действия текущей программы защиты.

Об этом заявил спикер Еврокомиссии Маркус Ламмерт на брифинге в Брюсселе.

Ранее глава Министерства обороны Люксембурга Юрико Бакес поддержала главу Министерства внутренних дел Леона Глодена, который заявил, что украинские мужчины в Люксембурге, пригодные к военной службе, должны вернуться домой.

На вопрос люксембургского корреспондента, продолжаются ли на уровне ЕС дебаты о возможности отмены временной защиты для украинских мужчин призывного возраста, в частности в контексте соответствующего призыва, опубликованного люксембургскими чиновниками, пресс-секретарь ЕК ответил: "Мне неизвестно о дебатах в Люксембурге. Могу сказать, что временная защита – это то, что мы решили на уровне ЕС и на уровне государств-членов до 2027 года".

Поэтому, по его словам, до марта 2027 года соответствующие правила останутся в силе.

Напомним, что Норвегия, которая не входит в ЕС, планирует прекратить принимать беженцами украинских мужчин призывного возраста.

Тем временем в Германии украинским беженцам, которые хотят остаться, советуют уже сейчас самостоятельно менять свой статус и получать вид на жительство.