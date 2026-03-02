Украинской сборной запретили использовать форму с картой Украины в границах 1991 года на Паралимпиаде-2026 в Италии.

Об этом сообщил президент Национального паралимпийского комитета Валерий Сушкевич.

"Мы подготовили нашу спортивную, нет - даже не спортивную, а парадную форму для нашей команды. Международный Паралимпийский комитет сказал: "Нет, нет, нет - так не пойдет!" Мол, эта форма политическая. И сказали, что никто не допустит, чтобы мы вышли в такой форме", - рассказал Сушкевич.

"Из-за запрета начальной формы пришлось срочно производить новую и отправлять ее автобусом в Италию, где уже находится команда", - добавил он.

Зимние Паралимпийские игры 2026 года состоятся с 6 по 15 марта в Милане и Кортине-д'Ампеццо, на них разыграют 79 комплектов наград.

Ранее мы писали о скандале вокруг украинского скелетониста Владислава Гераскевича, которому запретили выступать на Олимпиаде в Италии в шлеме с фотографиями погибших украинских спортсменов, а позже и вовсе дисквалифицировали.

Напомним, сборная Украины закончила Олимпиаду с худшим результатом в истории, не завоевав ни одной медали.

Между тем в Украине заявили о бойкоте Паралимпийских игр чиновниками после допуска спортсменов из России и Беларуси.