Украинцам запретили выступать на Паралимпиаде-2026 в форме с картой Украины
Украинской сборной запретили использовать форму с картой Украины в границах 1991 года на Паралимпиаде-2026 в Италии.
Об этом сообщил президент Национального паралимпийского комитета Валерий Сушкевич.
"Мы подготовили нашу спортивную, нет - даже не спортивную, а парадную форму для нашей команды. Международный Паралимпийский комитет сказал: "Нет, нет, нет - так не пойдет!" Мол, эта форма политическая. И сказали, что никто не допустит, чтобы мы вышли в такой форме", - рассказал Сушкевич.
"Из-за запрета начальной формы пришлось срочно производить новую и отправлять ее автобусом в Италию, где уже находится команда", - добавил он.
Зимние Паралимпийские игры 2026 года состоятся с 6 по 15 марта в Милане и Кортине-д'Ампеццо, на них разыграют 79 комплектов наград.
Ранее мы писали о скандале вокруг украинского скелетониста Владислава Гераскевича, которому запретили выступать на Олимпиаде в Италии в шлеме с фотографиями погибших украинских спортсменов, а позже и вовсе дисквалифицировали.
Напомним, сборная Украины закончила Олимпиаду с худшим результатом в истории, не завоевав ни одной медали.
Между тем в Украине заявили о бойкоте Паралимпийских игр чиновниками после допуска спортсменов из России и Беларуси.