Индонезийская полиция подтвердила с помощью теста ДНК, что найденные на прошлой неделе останки принадлежат сыну "криминального авторитета" Игорю Комарову, за которого похитители требовали выкуп.

Об этом сообщает Jakarta Globe.

По словам представителя полиции Бали Ариасанди, ДНК-исследование, проведенное в Национальном центре судебной экспертизы полиции в Джакарте, показало совпадение генетического материала найденных останков с образцами, предоставленными родителями пропавшего.

Части тела были обнаружены местными жителями 26 февраля у пляжа Кетевел в округе Гианьяр. В ходе последующих поисков в устье близлежащей реки и на побережье были найдены дополнительные фрагменты, в том числе голова, туловище, руки и ноги. Из-за сильного разложения останков их визуальная идентификация была невозможна.

Первый подозреваемый в похищении уже арестован. При этом статус подозреваемых по этому делу получили шесть иностранных граждан. Полиция Бали обратилась в Интерпол с запросом на выпуск "красных уведомлений" для их международного розыска. По данным правоохранителей, четверо подозреваемых уже покинули остров.





Ранее стало известно, что образец ДНК матери Комарова совпадает с образцами крови, обнаруженной в машине и на вилле, где похитители пытали его и снимали с ним видео.

Напомним, в Сети были опубликованы видео с сильно избитым Комаровым, на которых он заявляет, что с его родителей неизвестные требуют 10 млн долларов. Также он говорил, что кол-центры крышуют украинские власти, криминалитет и силовики.