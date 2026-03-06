Бывшего руководителя Офиса президента Андрея Ермака после отставки охраняет Служба безопасности Украины, а на его автомобиле установлены номера прикрытия.

Об этом на своем YouTube-канале рассказал народный депутат из фракции "Голоса" Ярослав Железняк.

Он выяснил, что пока Ермак был главой Офиса президента, его охраняли сотрудники Управления государственной охраны. Но после увольнения, видимо, он не захотел менять привычных людей в своем окружении, а право на охрану потерял. Поэтому охранников Владислава, Максима и Дениса перевели в подразделение СБУ "Альфа", а саму охрану Ермака оформили как контрразведывательные мероприятия.

"В данном случае не требуется никакого решения президента. Такая история почти нигде не документируется. Эти дела довольно закрытые. Поэтому если я или журналисты будут спрашивать, есть ли такие меры в отношении Ермака, скорее всего никакого ответа не будет. Или это можно спокойно скрыть", - отметил Железняк.

При этом Ермак передвигается на своём бронированном автомобиле Mercedes S-класса, на который, вероятно, решением СБУ установлены номера прикрытия. А охранники Ермака ездят на двух автомобилях Skoda, которые принадлежат правоохранителям.

Нардеп подчеркнул, что всё это оплачивается из карманов налогоплательщиков, без публичных объяснений со стороны УГО и СБУ и в условиях нехватки кадров в СБУ, в частности, в "Альфе".

Напомним, по данным СМИ, Ермак после увольнения с Банковой продолжает встречаться с влиятельными чиновниками.

А недавно он стал главой одного из комитетов Национальной ассоциации адвокатов Украины.