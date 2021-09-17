Сегодня, 17 сентября, граждане России начали выбирать депутатов Госдумы восьмого созыва. Голосование по партийным спискам и одномандатным округам продлится три дня.

Охранники на входе в посольство России в Киеве рассказали "Стране", что все желающие проголосовать придут в воскресенье.

"Сегодня никого не будет, у нас обычно приходят в воскресенье голосовать", - заявил охранник.

Напомним, выборы в Государственную думу продлятся до воскресенья, 19 сентября. В РФ граждане смогут голосовать с 17 по 19 сентября.

Ранее анонсировалось, что посольство России в Украине решило открыть четыре избирательных участка только на один день - 19 сентября, в воскресенье. Голосовать можно с 08:00 до 20:00. Онлайн на территории Украины смогут проголосовать только те россияне, у которых есть постоянная регистрация в Москве, Севастополе, Нижегородской, Курской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях.

"Страна" ранее подробно рассказывала, как участвовать в выборах в Госдуму россиянам, которые находятся или проживают в Украине.

Также ранее "Страна" публиковала главные новости о выборах в Госдуму, в том числе партийные списки и прогнозы.