Государственный пограничный комитет Беларуси убежден в том, что военные учения, которые проводит Украина у границы с Беларусью, имеют "все признаки проведения полноценной военной операции".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий в Госпогранкомитете Беларуси.

"В непосредственной близости от границы Украиной активно проводятся учения, замысел которых имеет все признаки проведения полноценной военной операции. Идет накачка информационного пространства откровенно враждебными посылами", - заявил уполномоченный представитель погранкомитета Антон Бычковский.

В качестве примера "агрессивного поведения" Украины он вспомнил ситуацию, когда украинский вертолет зафиксировали в воздушном пространстве Беларуси в начале декабря.

Бычковский добавил, что инциденты такого рода могут привести "к негативным последствиям".

"В случае возникновения угрозы национальной безопасности, продолжение провокаций, белорусская сторона будет вынуждена адекватно реагировать, в т. ч. путем усиления охраны границы с Украиной", - сообщили в Госпогранкомитете.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что 5 декабря в Министерство обороны Беларуси вызвали в Минск военный атташе при Посольстве Украины, ему вручили ноту протеста из-за нарушений белорусской воздушной границы украинской стороной.

Кроме того, 8 декабря в Совете Безопасности Беларуси обвинили Украину в "недружественных отношениях" из-за сосредоточения военных сил на границе.