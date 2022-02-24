Командование сухопутных войск ВСУ подвело итоги дня. По его мнению, противник ставил цель окружить крупные города, но пока это не удаётся.

Оперативная информация по состоянию на 21:00 опубликована в Фейсбуке войск.

По данным ВСУ, из 90 батальонных тактических групп на территорию Украины введено более 60. Основные усилия противник сосредотачивает на Слобожанском, Северском, Таврическом направлениях.

Также проводятся демонстративные действия вдоль северного участка госграницы Украины самолетами Су-25СМ с аэродрома Лунинец.

Основной целью операции является блокировка Киева, создание сухопутного коридора к полуострову Крым и ПМР, считают в командовании. Для этого высажен воздушный тактический десант: до 200 русских солдат на аэродроме Гостомель.

Еще одна цель Москвы - нанести урон критически важной гражданской инфраструктуре, по которой регулярно наносятся ракетно-авиационные удары.

На подступах к Херсону идут бои. Противник пытается обойти город с востока и продолжить наступление в направлении Николаева. Нанесены два ракетных удара по Буялику.

Механизированные и танковые подразделения ВСУ ведут оборону на севере по рубежу Победа-Глухов. Колонна россиян там остановлена. Продолжается бой на окраине Чернигова.

На слободском направлении ведется оборона по рубежу Должанка, Двуречная, Артемовка, Кутузовка, Харьков, Дергачи, Должик, Мураха, Ахтырка, Сумы.

В ВСУ уверены, что противник "имеет очень низкое моральное состояние". И приводит в пример Ахтырку, где якобы малочисленное подразделение обеспечения, вооруженное только стрелковым оружием, зачистило город от штурмового батальона россиян.



Ранее "Страна" писала, что в первый день вторжения в Украине погибли, по официальным данным, 57 человек.

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